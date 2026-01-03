Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил о двойных стандартах Стармера на фоне ударов США
21:18 03.01.2026 (обновлено: 21:28 03.01.2026)
Дмитриев заявил о двойных стандартах Стармера на фоне ударов США
Дмитриев заявил о двойных стандартах Стармера на фоне ударов США - РИА Новости, 03.01.2026
Дмитриев заявил о двойных стандартах Стармера на фоне ударов США
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер... РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
кир стармер
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
венесуэла
сша
россия
в мире, венесуэла, сша, россия, николас мадуро, кир стармер, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, оон
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Кир Стармер, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, ООН
Дмитриев заявил о двойных стандартах Стармера на фоне ударов США

Дмитриев: слова Стармера о шагах США в Венесуэле показывают двойные стандарты

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер Великобритании Кир Стармер демонстрирует двойные стандарты, комментируя удары США по Венесуэле.
"Испуганного Стармера ужасают и "папочка" Трамп, и его собственная местная политика, так что он делает то, что умеет лучше всего, - несет полную ерунду. Двойные стандарты в действии", - так Дмитриев прокомментировал в соцсети X заявление Стармера по ситуации в Венесуэле.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Сделать то же с Зеленским": на Западе высказались о России после шага США
Вчера, 16:21
Стармер ранее опубликовал заявление, в котором сообщил, что Лондон позднее обсудит ситуацию с союзниками, а сейчас британское посольство работает над тем, чтобы всем британцам в Венесуэле была оказана поддержка.
В субботу Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированный удар по Венесуэле, а президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождения Мадуро и потребовали подтвердить, что он жив. Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочного заседания СБ ООН. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, подчеркнули в МИД РФ.
Российское внешнеполитическое ведомство призвало не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дмитриев поинтересовался, что скажет Каллас, если США атакуют Гренландию
Вчера, 18:35
 
В миреВенесуэлаСШАРоссияНиколас МадуроКир СтармерКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийООН
 
 
