Дмитриев назвал правые силы Европы единственной реальной надеждой
Правые силы Европы выглядят единственной реальной надеждой, потому что они признают массовую миграцию и экономический спад, считает глава РФПИ,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T01:58:00+03:00
2026-01-03T01:58:00+03:00
2026-01-03T01:58:00+03:00
европа
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
европа
россия
Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Дмитриев: правые силы Европы выглядят единственной реальной надеждой