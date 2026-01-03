Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал правые силы Европы единственной реальной надеждой - РИА Новости, 03.01.2026
01:58 03.01.2026
Дмитриев назвал правые силы Европы единственной реальной надеждой
Правые силы Европы выглядят единственной реальной надеждой, потому что они признают массовую миграцию и экономический спад, считает глава РФПИ
европа, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Европа, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правые силы Европы выглядят единственной реальной надеждой, потому что они признают массовую миграцию и экономический спад, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"На данный момент правые силы в Европе выглядят как единственная реальная надежда: по крайней мере, они признают то, что видят все - массовую миграцию, экономический спад, сокрушительную бюрократию и более широкий распад по всему ЕС", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Таким образом глава РФПИ прокомментировал пост итальянского юриста Альберто Алеманно, который заявил, что ЕС подвергается критике, потому что он добился успеха.
