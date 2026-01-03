Рейтинг@Mail.ru
Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и КНР, заявил Дмитриев
00:16 03.01.2026 (обновлено: 05:43 03.01.2026)
Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и КНР, заявил Дмитриев
Глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 03.01.2026
россия, китай, кайя каллас, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Китай, Кайя Каллас, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Таким образом Дмитриев прокомментировал пост пользователя, который опубликовал видео с Каллас, где она говорит, что как можно говорить о том, чтобы взять на себя риски, связанные с КНР, если не получается эффективно надавить на Россию.
"Глупая Кая хочет, чтобы ЕС воевал с Россией и Китаем", — написал он в социальной сети X.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Каллас устроила истерику после сообщения об атаке на резиденцию Путина
31 декабря 2025, 16:06
 
Россия Китай Кайя Каллас Кирилл Дмитриев Евросоюз Российский фонд прямых инвестиций
 
 
