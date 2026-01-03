https://ria.ru/20260103/delo-2066264206.html
В Воронежской области завели дело после гибели двух детей на льду
В Воронежской области завели дело после гибели двух детей на льду
Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили после гибели мальчиков семи и восьми лет на льду реки Усманка в Новой Усмани... РИА Новости, 03.01.2026
воронежская область
россия
