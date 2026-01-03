Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области завели дело после гибели двух детей на льду
20:58 03.01.2026
В Воронежской области завели дело после гибели двух детей на льду
В Воронежской области завели дело после гибели двух детей на льду
В Воронежской области завели дело после гибели двух детей на льду
Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили после гибели мальчиков семи и восьми лет на льду реки Усманка в Новой Усмани... РИА Новости, 03.01.2026
происшествия, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронежской области завели дело после гибели двух детей на льду

В Воронежской области завели дело после гибели двух детей на льду реки Усманка

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" возбудили после гибели мальчиков семи и восьми лет на льду реки Усманка в Новой Усмани Воронежской области, сообщили в СУ СК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности)", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Воронежской области.
Следователи выяснили, что в пятницу мальчики семи и восьми лет зашли на лёд реки Усманка в Новой Усмани и провалились в воду. Выбраться на берег дети не смогли, их тела достали из воды сотрудники МЧС.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
