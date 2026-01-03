Рейтинг@Mail.ru
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас - РИА Новости, 03.01.2026
11:54 03.01.2026 (обновлено: 12:52 03.01.2026)
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас - РИА Новости, 03.01.2026
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас
Венесуэльская авиакомпания Conviasa пока не сообщала об изменениях в статусе рейса VO 771 Москва (Внуково) - Порламар - Каракас, запланированного на 5 января,... РИА Новости, 03.01.2026
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас

Conviasa не предоставляла данных об изменениях в статусе рейса VO 771

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Венесуэльская авиакомпания Conviasa пока не сообщала об изменениях в статусе рейса VO 771 Москва (Внуково) - Порламар - Каракас, запланированного на 5 января, рассказали РИА Новости в справочной службе аэропорта "Внуково".
"Авиакомпания пока не сообщала об изменениях", - ответили в справочной службе на вопрос о статусе рейса VO 771 авиакомпании Conviasa.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу ввел чрезвычайное положение в стране из-за атаки вооруженных сил США на объекты в Венесуэле. Согласно сервису Flightradar24, сейчас в небе над Венесуэлой нет ни одного самолета.
