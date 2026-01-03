Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Венесуэльская авиакомпания Conviasa пока не сообщала об изменениях в статусе рейса VO 771 Москва (Внуково) - Порламар - Каракас, запланированного на 5 января, рассказали РИА Новости в справочной службе аэропорта "Внуково".