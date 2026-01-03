https://ria.ru/20260103/conviasa-2066168705.html
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас - РИА Новости, 03.01.2026
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас
Венесуэльская авиакомпания Conviasa пока не сообщала об изменениях в статусе рейса VO 771 Москва (Внуково) - Порламар - Каракас, запланированного на 5 января
2026-01-03T11:54:00+03:00
2026-01-03T11:54:00+03:00
2026-01-03T12:52:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
вооруженные силы сша
удары сша по венесуэле
москва
венесуэла
каракас
москва
Conviasa не сообщала об изменениях в статусе рейса Москва — Каракас
Conviasa не предоставляла данных об изменениях в статусе рейса VO 771