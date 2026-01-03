Рейтинг@Mail.ru
CNN сравнил удары США по Венесуэле с операцией против Хусейна - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/cnn-2066190949.html
CNN сравнил удары США по Венесуэле с операцией против Хусейна
CNN сравнил удары США по Венесуэле с операцией против Хусейна - РИА Новости, 03.01.2026
CNN сравнил удары США по Венесуэле с операцией против Хусейна
Нанесённые США удары по Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро стали "самым жёстким внешним военным вмешательством" за время президентства Дональда... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:47:00+03:00
2026-01-03T13:47:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
багдад (город)
дональд трамп
николас мадуро
усама бен ладен
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187364_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_aaf89eb4bb8a4d5e29034bff1c66a0b1.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066184054.html
сша
венесуэла
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066187364_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6ed886525bcb0b7eaed8cc9bb559f35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, багдад (город), дональд трамп, николас мадуро, усама бен ладен, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Багдад (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Усама бен Ладен, Удары США по Венесуэле
CNN сравнил удары США по Венесуэле с операцией против Хусейна

CNN: удары по Венесуэле стали самым жестким военным вмешательством при Трампе

© REUTERS / Gaby OraaКаракас, Венесуэла
Каракас, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Каракас, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Нанесённые США удары по Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро стали "самым жёстким внешним военным вмешательством" за время президентства Дональда Трампа, заявил в субботу главный международный обозреватель по вопросам безопасности телеканала CNN Ник Пейтон Уолш.
"Это по-настоящему шокирующее развитие событий… Я могу сравнить это лишь с операцией против Усамы бен Ладена и захватом Саддама Хусейна. Это, безусловно, самое жёсткое внешнее военное вмешательство в период президентства Дональда Трампа", - сказал он в эфире CNN.
По словам журналиста, происходящее показывает, что Трамп "был серьёзен в своём стремлении сместить Мадуро и, судя по всему, смог реализовать это за считанные часы через крайне мощный силовой эпизод в небе над Каракасом".
В то же время события вокруг Венесуэлы разворачиваются на фоне даты, уже связанной с резонансными силовыми действиями США за рубежом: 3 января 2020 года американские военные нанесли удар в Багдаде, в результате которого был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани. Таким образом, нынешняя операция по масштабу и возможным политическим попадает в один ряд с наиболее заметными эпизодами внешней политики Вашингтона последних лет.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Мы вернем отобранное". Трамп сделал решающий шаг
Вчера, 13:09
 
В миреСШАВенесуэлаБагдад (город)Дональд ТрампНиколас МадуроУсама бен ЛаденУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала