CNN сравнил удары США по Венесуэле с операцией против Хусейна

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Нанесённые США удары по Венесуэле и захват президента Николаса Мадуро стали "самым жёстким внешним военным вмешательством" за время президентства Дональда Трампа, заявил в субботу главный международный обозреватель по вопросам безопасности телеканала CNN Ник Пейтон Уолш.
"Это по-настоящему шокирующее развитие событий… Я могу сравнить это лишь с операцией против Усамы бен Ладена и захватом Саддама Хусейна. Это, безусловно, самое жёсткое внешнее военное вмешательство в период президентства Дональда Трампа", - сказал он в эфире CNN.
По словам журналиста, происходящее показывает, что Трамп "был серьёзен в своём стремлении сместить Мадуро и, судя по всему, смог реализовать это за считанные часы через крайне мощный силовой эпизод в небе над Каракасом".
В то же время события вокруг Венесуэлы разворачиваются на фоне даты, уже связанной с резонансными силовыми действиями США за рубежом: 3 января 2020 года американские военные нанесли удар в Багдаде, в результате которого был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани. Таким образом, нынешняя операция по масштабу и возможным политическим попадает в один ряд с наиболее заметными эпизодами внешней политики Вашингтона последних лет.