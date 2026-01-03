Рейтинг@Mail.ru
17:07 03.01.2026
В Приангарье возбудили дело после убийства двоих детей
В Приангарье возбудили дело после убийства двоих детей
происшествия, усть-илимск, россия, иркутская область, карл маркс, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Илимск, Россия, Иркутская область, Карл Маркс, Следственный комитет России (СК РФ)
ИРКУТСК, 3 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Усть-Илимске Иркутской области по факту убийства двух детей, подозреваемый, их отец, скончался в больнице после попытки суицида, сообщает СУСК РФ по области.
Ночью 3 января в квартире дома на проспекте Карла Маркса в Усть-Илимске обнаружены тела двоих детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Подозреваемый - отец малолетних детей - скончался в больнице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне между мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности, женщина уехала к своей матери.
На место происшествия выезжали следователи и криминалисты регионального СК.
Жительница Иркутска, задержанная по подозрению в убийстве двух своих малолетних детей - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Жительницу Иркутска заподозрили в убийстве малолетних детей
29 декабря 2025, 10:51
 
ПроисшествияУсть-ИлимскРоссияИркутская областьКарл МарксСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
