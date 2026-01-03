https://ria.ru/20260103/chp-2066223105.html
В Приангарье возбудили дело после убийства двоих детей
В Приангарье возбудили дело после убийства двоих детей - РИА Новости, 03.01.2026
В Приангарье возбудили дело после убийства двоих детей
Уголовное дело возбуждено в Усть-Илимске Иркутской области по факту убийства двух детей, подозреваемый, их отец, скончался в больнице после попытки суицида,... РИА Новости, 03.01.2026
В Приангарье возбудили дело после убийства двоих детей
