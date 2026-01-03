https://ria.ru/20260103/chp-2066218497.html
Центр Каракаса практически опустел
Центр Каракаса практически опустел - РИА Новости, 03.01.2026
Центр Каракаса практически опустел
Центр Каракаса после атаки США практически пуст, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
каракас
Центр Каракаса практически опустел
Центр Каракаса практически опустел после атаки США