16:46 03.01.2026
Центр Каракаса практически опустел
Центр Каракаса практически опустел
Центр Каракаса после атаки США практически пуст, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:46:00+03:00
2026-01-03T16:46:00+03:00
© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaКаракас после ночных взрывов
Каракас после ночных взрывов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Каракас после ночных взрывов
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Центр Каракаса после атаки США практически пуст, передает корреспондент РИА Новости.
На проспекте Пантеон, где расположена одна из больниц, нет людей и машин.
На проспекте Вооруженных сил не ходит общественный транспорт, закрыты магазины. Корреспондент встретил лишь несколько человек.
