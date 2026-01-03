Рейтинг@Mail.ru
16:26 03.01.2026 (обновлено: 16:39 03.01.2026)
Глава МИД Колумбии передала Венесуэле слова солидарности
Глава МИД Колумбии передала Венесуэле слова солидарности
Глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио передала Венесуэле и ее народу слова солидарности властей страны на фоне атаки США, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 03.01.2026
Глава МИД Колумбии передала Венесуэле слова солидарности

Глава МИД Колумбии передала Венесуэле слова солидарности на фоне атаки США

© AP Photo / Matias DelacroixДым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым над военной базой в Каракасе
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио передала Венесуэле и ее народу слова солидарности властей страны на фоне атаки США, заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.
"У меня состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Колумбии Розой Вильявисенсио, которая передала слова солидарности колумбийского правительства и народа венесуэльскому народу, который в настоящее время подвергается преступному и незаконному нападению со стороны Соединенных Штатов", - написал он в Telegram канале.
Как член Совета Безопасности ООН, Колумбия запросила экстренное заседание, чтобы были незамедлительно приняты меры и нападение на территориальный и политический суверенитет Венесуэлы было остановлено, указал Хиль Пинто.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого
Вчера, 16:34
 
