Вице-президент Венесуэлы заявил о готовности военных к любой ситуации
Вице-президент Венесуэлы заявил о готовности военных к любой ситуации - РИА Новости, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы заявил о готовности военных к любой ситуации
Полиция и военнослужащие в Венесуэле готовы к любой ситуации, заявил вице-президент республики по политике, общественной безопасности и миру Диосдадо Кабельо... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:10:00+03:00
2026-01-03T14:10:00+03:00
2026-01-03T14:14:00+03:00
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Полиция и военнослужащие в Венесуэле готовы к любой ситуации, заявил вице-президент республики по политике, общественной безопасности и миру Диосдадо Кабельо стоя рядом с вооруженными полицейскими.
"Военные, полиция, здесь со мной находится группа (полицейских - ред.), народ готовы к любой ситуации, готовы к любым действиям, которые могут последовать за атакой", - сказал он.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.