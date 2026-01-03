Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Венесуэлы заявил о готовности военных к любой ситуации
14:10 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы заявил о готовности военных к любой ситуации
Вице-президент Венесуэлы заявил о готовности военных к любой ситуации

КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Полиция и военнослужащие в Венесуэле готовы к любой ситуации, заявил вице-президент республики по политике, общественной безопасности и миру Диосдадо Кабельо стоя рядом с вооруженными полицейскими.
"Военные, полиция, здесь со мной находится группа (полицейских - ред.), народ готовы к любой ситуации, готовы к любым действиям, которые могут последовать за атакой", - сказал он.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
В миреВенесуэлаДиосдадо КабельоУдары США по ВенесуэлеСимон БоливарДональд ТрампСШАКаракас
 
 
