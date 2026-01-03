Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Чехии осудил слова посла Украины о заявлении спикера парламента - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 03.01.2026 (обновлено: 12:15 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/chekhiya-2066125865.html
Глава МИД Чехии осудил слова посла Украины о заявлении спикера парламента
Глава МИД Чехии осудил слова посла Украины о заявлении спикера парламента - РИА Новости, 03.01.2026
Глава МИД Чехии осудил слова посла Украины о заявлении спикера парламента
Глава МИД Чехии Петр Мацинка раскритиковал украинского посла, который осудил новогоднее заявление спикера палаты депутатов Томио Окамуры, сообщило агентство... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T01:52:00+03:00
2026-01-03T12:15:00+03:00
в мире
украина
чехия
россия
томио окамура
руслан стефанчук
facebook
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg
https://ria.ru/20260102/es-2066119451.html
https://ria.ru/20251225/ukraina-2064497352.html
https://ria.ru/20260102/chekhiya-2066115588.html
украина
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ab13a8e487777aec1c6edd5677e1a51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, россия, томио окамура, руслан стефанчук, facebook, верховная рада украины
В мире, Украина, Чехия, Россия, Томио Окамура, Руслан Стефанчук, Facebook, Верховная Рада Украины
Глава МИД Чехии осудил слова посла Украины о заявлении спикера парламента

Глава МИД Чехии Мацинка осудил слова посла Украины о заявлении спикера Окамуры

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаги Чешской Республики и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Чехии Петр Мацинка раскритиковал украинского посла, который осудил новогоднее заявление спикера палаты депутатов Томио Окамуры, сообщило агентство ЧТК.
«

"Я не считаю уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики. Если у какой-либо дипломатической миссии есть замечания или вопросы, для этого существуют стандартные дипломатические каналы. Однако чешская политика — это дело чешских граждан и их демократически избранных представителей", — говорится в заявлении Мацинки.

Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Оппозиция в Чехии хочет сместить спикера парламента из-за слов об Украине
Вчера, 23:03
В четверг, 1 января, в новогоднем обращении к согражданам, опубликованном в видеоформате в соцсети Facebook*, Томио Окамура, в частности, высказался против покупки на деньги чешских граждан оружия для поддержания "совершенно бессмысленной войны". По словам спикера, выгоду от конфликта получают "западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".
Посол Украины Василий Зварыч в Facebook* заявил, что в Киеве считают высказывание Окамуры его личной позицией. По мнению дипломата, "слова, которые Окамура осмелился использовать против моих соотечественников и Украины, включая демократически избранное руководство украинского государства, недостойны и совершенно неприемлемы". Посол также выразил надежду, что государственные органы и гражданское общество Чехии дадут этим заявлениям надлежащую оценку, а также определят, насколько они совместимы с высоким государственным положением, которое занимает спикер.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Жутко обидчив": в Киеве возмутились после скандала с чешским министром
25 декабря 2025, 06:24
Заявление Окамуры также осудил глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
В свою очередь, лидеры пяти оппозиционных партий и движений, которые в предыдущие четыре года находились у власти в Чехии, заявили о начале подготовки процедуры голосования для смещения Окамуры с поста спикера.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Чехия больше не может давать Украине деньги из госбюджета, заявил премьер
Вчера, 22:14
 
В миреУкраинаЧехияРоссияТомио ОкамураРуслан СтефанчукFacebookВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала