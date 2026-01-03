ПРАГА, 3 янв — РИА Новости. Глава МИД Чехии Петр Мацинка раскритиковал украинского посла, который осудил новогоднее заявление спикера палаты депутатов Томио Окамуры, сообщило агентство Глава МИД Чехии Петр Мацинка раскритиковал украинского посла, который осудил новогоднее заявление спикера палаты депутатов Томио Окамуры, сообщило агентство ЧТК

« "Я не считаю уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявления одного из высших конституционных должностных лиц Чешской Республики. Если у какой-либо дипломатической миссии есть замечания или вопросы, для этого существуют стандартные дипломатические каналы. Однако чешская политика — это дело чешских граждан и их демократически избранных представителей", — говорится в заявлении Мацинки.

В четверг, 1 января, в новогоднем обращении к согражданам, опубликованном в видеоформате в соцсети Facebook*, Томио Окамура, в частности, высказался против покупки на деньги чешских граждан оружия для поддержания "совершенно бессмысленной войны". По словам спикера, выгоду от конфликта получают "западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота".

Посол Украины Василий Зварыч в Facebook* заявил, что в Киеве считают высказывание Окамуры его личной позицией. По мнению дипломата, "слова, которые Окамура осмелился использовать против моих соотечественников и Украины, включая демократически избранное руководство украинского государства, недостойны и совершенно неприемлемы". Посол также выразил надежду, что государственные органы и гражданское общество Чехии дадут этим заявлениям надлежащую оценку, а также определят, насколько они совместимы с высоким государственным положением, которое занимает спикер.

Заявление Окамуры также осудил глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

В свою очередь, лидеры пяти оппозиционных партий и движений, которые в предыдущие четыре года находились у власти в Чехии, заявили о начале подготовки процедуры голосования для смещения Окамуры с поста спикера.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.