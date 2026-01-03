Мужчина напал на покупателей гипермаркета в Чехии и ранил двоих

ПРАГА, 3 янв – РИА Новости. Мужчина в чешском городе Градец-Кралове ходил в пятницу по торговому центру, угрожая покупателям ножом, а потом ранил двоих, мужчину и женщину, они доставлены в городскую больницу, их жизнь находится вне опасности, подозреваемый задержан, сообщила пресс-секретарь горотделения полиции Андреа Музикантова.

"Полиция получила по телефону сообщения о том, что по магазинам торгового центра в центре города ходит вооруженный ножом мужчина и угрожает покупателям. В ТЦ немедленно выехали несколько нарядов полиции, а также шесть пожарных расчетов для помощи полицейским в эвакуации посетителей. На месте были обнаружены двое пострадавших – мужчина, раненный в грудь и руки, судя по всему, при оказании сопротивления нападавшему, и женщина, у которой было порезано ухо. Оба пострадавших были оперативно переправлены в горбольницу, где медики оказали им первую помощь. Вскоре был задержан и подозреваемый в преступлении. После этого эвакуация из ТЦ была прекращена, тем не менее, полиция провела в гипермаркете контрольное обследование на случай обнаружения сообщников нападавшего", - сказала Музикантова журналистам.

По словам пресс-секретаря, в данный момент проходит допрос подозреваемого в преступлении, мотивы его поведения пока неясны. Быстрому задержанию способствовало подробное и точное описание его одежды, сделанное одним из позвонивших в полицию.