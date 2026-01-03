Рейтинг@Mail.ru
Мужчина напал на покупателей гипермаркета в Чехии и ранил двоих - РИА Новости, 03.01.2026
00:44 03.01.2026
Мужчина напал на покупателей гипермаркета в Чехии и ранил двоих
Мужчина напал на покупателей гипермаркета в Чехии и ранил двоих - РИА Новости, 03.01.2026
Мужчина напал на покупателей гипермаркета в Чехии и ранил двоих
Мужчина в чешском городе Градец-Кралове ходил в пятницу по торговому центру, угрожая покупателям ножом, а потом ранил двоих, мужчину и женщину, они доставлены в РИА Новости, 03.01.2026
чехия
Чехия
Мужчина напал на покупателей гипермаркета в Чехии и ранил двоих

Мужчина напал с ножом на покупателей гипермаркета в Чехии и ранил двоих

Сотрудники полиции Чехии
Сотрудники полиции Чехии
Сотрудники полиции Чехии. Архивное фото
Сотрудники полиции Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 3 янв – РИА Новости. Мужчина в чешском городе Градец-Кралове ходил в пятницу по торговому центру, угрожая покупателям ножом, а потом ранил двоих, мужчину и женщину, они доставлены в городскую больницу, их жизнь находится вне опасности, подозреваемый задержан, сообщила пресс-секретарь горотделения полиции Андреа Музикантова.
"Полиция получила по телефону сообщения о том, что по магазинам торгового центра в центре города ходит вооруженный ножом мужчина и угрожает покупателям. В ТЦ немедленно выехали несколько нарядов полиции, а также шесть пожарных расчетов для помощи полицейским в эвакуации посетителей. На месте были обнаружены двое пострадавших – мужчина, раненный в грудь и руки, судя по всему, при оказании сопротивления нападавшему, и женщина, у которой было порезано ухо. Оба пострадавших были оперативно переправлены в горбольницу, где медики оказали им первую помощь. Вскоре был задержан и подозреваемый в преступлении. После этого эвакуация из ТЦ была прекращена, тем не менее, полиция провела в гипермаркете контрольное обследование на случай обнаружения сообщников нападавшего", - сказала Музикантова журналистам.
Машина скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Чехии мужчина лишился кистей рук, запустив запрещенный фейерверк
1 января, 21:57
По словам пресс-секретаря, в данный момент проходит допрос подозреваемого в преступлении, мотивы его поведения пока неясны. Быстрому задержанию способствовало подробное и точное описание его одежды, сделанное одним из позвонивших в полицию.
Торговые центры в Градец-Кралове за последний год второй раз подвергаются нападению преступника с ножом. В феврале прошлого года вошедший в магазин кухонных принадлежностей в одном из ТЦ 17-летний юноша схватил с прилавка большой нож и смертельно ранил продавщицу отдела, а затем, выбегая на улицу, ударил ножом встретившуюся ему на пути кладовщицу, которая также вскоре скончалась от полученной раны. Полиция арестовала преступника неподалеку от ТЦ, а состоявшийся в октябре суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. При вынесении наказания был учтен юный возраст нападавшего.
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Чехии один охотник случайно застрелил другого
15 ноября 2025, 21:47
 
Чехия
 
 
