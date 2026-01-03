Рейтинг@Mail.ru
"Чебурашка 2" за первые дни проката собрал два миллиарда рублей - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/cheburashka-2066257910.html
"Чебурашка 2" за первые дни проката собрал два миллиарда рублей
"Чебурашка 2" за первые дни проката собрал два миллиарда рублей - РИА Новости, 03.01.2026
"Чебурашка 2" за первые дни проката собрал два миллиарда рублей
Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили два миллиарда рублей уже на третий день кинопроката, следует из данных Единой... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:28:00+03:00
2026-01-03T20:28:00+03:00
россия
дмитрий дьяченко
чебурашка
сергей гармаш
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064284139_314:0:1743:804_1920x0_80_0_0_d7974917fec53f59f84b38ac1c62f7ae.jpg
https://ria.ru/20260101/kinopremery-2064318686.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064284139_527:0:1599:804_1920x0_80_0_0_212f96ead23e2ccd215cf2aa72188f41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий дьяченко, чебурашка, сергей гармаш, снг
Россия, Дмитрий Дьяченко, Чебурашка, Сергей Гармаш, СНГ
"Чебурашка 2" за первые дни проката собрал два миллиарда рублей

Сборы фильма "Чебурашка 2" на третий день проката превысили два миллиарда рублей

© Союзмультфильм (2025)Кадр из фильма "Чебурашка 2"
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Союзмультфильм (2025)
Кадр из фильма "Чебурашка 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили два миллиарда рублей уже на третий день кинопроката, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Вторая часть истории о Чебурашке вышла в прокат 1 января. Рубеж в первый миллиард рублей киносборов картина преодолела на второй день проката.
"Общие сборы - 2 001 031 734 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
В семейном блокбастере "Чебурашка 2" к своим ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина. К актерскому ансамблю второй части присоединились Александр и Матвей Лыковы, а также Виктор Добронравов
Первую часть "Чебурашки" о знаменитом литературном и анимационном персонаже также снял Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей.
Кадр из фильма Чебурашка 2 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Время крутых блокбастеров: что смотреть в кинотеатрах на зимних каникулах
1 января, 08:00
 
РоссияДмитрий ДьяченкоЧебурашкаСергей ГармашСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала