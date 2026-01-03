https://ria.ru/20260103/cheburashka-2066257910.html
"Чебурашка 2" за первые дни проката собрал два миллиарда рублей
Кассовые сборы фильма "Чебурашка 2" режиссера Дмитрия Дьяченко превысили два миллиарда рублей уже на третий день кинопроката, следует из данных Единой... РИА Новости, 03.01.2026
