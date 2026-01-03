Рейтинг@Mail.ru
Лондон надеется на тесное сотрудничество с Будановым*
21:29 03.01.2026
Лондон надеется на тесное сотрудничество с Будановым*
в мире
украина
лондон
киев
кир стармер
владимир зеленский
родион мирошник
в мире, украина, лондон, киев, кир стармер, владимир зеленский, родион мирошник
В мире, Украина, Лондон, Киев, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Родион Мирошник
ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости. Лондон надеется на "тесное сотрудничество" с назначенным на пост главы офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым*, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Зеленский в пятницу сообщил, что предложил начальнику главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Буданову* возглавить свой офис. Буданов* принял предложение.
"Премьер-министр приветствовал назначение генерал-лейтенанта Кирилла Буданова* главой офиса президента Украины и сказал, что его команда надеется на тесное сотрудничество с ним", - говорится в заявлении Даунинг-стрит по итогам телефонного разговора Стармера и Зеленского.
Британский премьер также отметил, что ранее в субботу в Киеве советники по национальной безопасности стран так называемой "коалиции желающих" обсудили работу по обеспечению возможности развертывания контингента на Украине "в течение нескольких дней после прекращения огня". Обсуждения продолжатся на встрече лидеров коалиции во вторник в Париже, говорится в заявлении.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил РИА Новости, что идея предложить Буданову* должность главы офиса вряд ли является самостоятельной идеей Зеленского. Она, вероятнее всего, навязана ему извне и, скорее всего, британскими кураторами, сказал Мирошник.
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Глава российского государства призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже. Оба лидера считают, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам он заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
