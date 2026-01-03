https://ria.ru/20260103/braziliya-2066236138.html
Минобороны Бразилии оценило ситуацию на границе с Венесуэлой
Глава МО Бразилии Жозе Мусиу Монтейру заявил, что военных на границе с Венесуэлой достаточно, ситуация там спокойная, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.01.2026
МО Бразилии: военных на границе с Венесуэлой достаточно, ситуация там спокойная