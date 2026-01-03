Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Бразилии оценило ситуацию на границе с Венесуэлой - РИА Новости, 03.01.2026
18:21 03.01.2026 (обновлено: 18:32 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/braziliya-2066236138.html
Минобороны Бразилии оценило ситуацию на границе с Венесуэлой
Глава МО Бразилии Жозе Мусиу Монтейру заявил, что военных на границе с Венесуэлой достаточно, ситуация там спокойная, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 03.01.2026
Минобороны Бразилии оценило ситуацию на границе с Венесуэлой

МО Бразилии: военных на границе с Венесуэлой достаточно, ситуация там спокойная

© AP Photo / Matias DelacroixДым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрыва в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава МО Бразилии Жозе Мусиу Монтейру заявил, что военных на границе с Венесуэлой достаточно, ситуация там спокойная, передает агентство Рейтер.
"У нас достаточно военных на границе с Венесуэлой", - приводит слова главы МО агентство.
Он отметил, что граница остается открытой, ситуация там спокойная.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреБразилияВенесуэлаУдары США по Венесуэле
 
 
