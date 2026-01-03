Рейтинг@Mail.ru
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 03.01.2026 (обновлено: 16:40 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/braziliya-2066216971.html
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого - РИА Новости, 03.01.2026
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого
Бомбардировка США территории Венесуэлы и захват президента страны Николаса Мадуро – это переход границы допустимого, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:34:00+03:00
2026-01-03T16:40:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
бразилия
николас мадуро
луис инасиу лула да силва
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_212cd8628389abb72f122007c655b852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, бразилия, николас мадуро, луис инасиу лула да силва, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Бразилия, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Удары США по Венесуэле
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого

Президент Бразилии Лула да Силва осудил атаку США на Венесуэлу и захват Мадуро

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Бомбардировка США территории Венесуэлы и захват президента страны Николаса Мадуро – это переход границы допустимого, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«
"Бомбардировка венесуэльской территории и захват ее президента – это преодоление черты допустимого", - говорится в заявлении бразильского президента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаБразилияНиколас МадуроЛуис Инасиу Лула да СилваУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала