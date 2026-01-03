https://ria.ru/20260103/braziliya-2066216971.html
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого - РИА Новости, 03.01.2026
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого
Бомбардировка США территории Венесуэлы и захват президента страны Николаса Мадуро – это переход границы допустимого, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула... РИА Новости, 03.01.2026
Лула да Силва назвал атаку США на Венесуэлу переходом границ допустимого
Президент Бразилии Лула да Силва осудил атаку США на Венесуэлу и захват Мадуро