Рейтинг@Mail.ru
Бразилия созвала срочное заседание после атак США на Венесуэлу, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/braziliya-2066213815.html
Бразилия созвала срочное заседание после атак США на Венесуэлу, пишут СМИ
Бразилия созвала срочное заседание после атак США на Венесуэлу, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2026
Бразилия созвала срочное заседание после атак США на Венесуэлу, пишут СМИ
Власти Бразилии созвали на субботу экстренное совещание для обсуждения операции США против Венесуэлы и захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро,... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:18:00+03:00
2026-01-03T16:18:00+03:00
в мире
бразилия
сша
венесуэла
николас мадуро
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066211943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4484bbd69175e50eeb7f54a4c0277c.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
бразилия
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066211943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b953e08f86532417a2eb8132654c333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, сша, венесуэла, николас мадуро, удары сша по венесуэле
В мире, Бразилия, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле
Бразилия созвала срочное заседание после атак США на Венесуэлу, пишут СМИ

O Globo: Бразилия созвала заседание после атак США на Венесуэлу и захвата Мадуро

© REUTERS / Leonardo Fernandez ViloriaПоследствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria
Последствия атаки США по авиабазе Ла-Карлота в Каракасе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Власти Бразилии созвали на субботу экстренное совещание для обсуждения операции США против Венесуэлы и захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщает местное издание O Globo.
«
"В субботу утром правительство Бразилии созвало экстренное совещание для обсуждения масштабной атаки, объявленной США против Венесуэлы, и захвата президента Николаса Мадуро", - говорится в сообщении издания.
По данным источников в МИД Бразилии, в данный момент приоритетной задачей является сбор подробной информации об операции до публикации каких-либо публичных заявлений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
Вчера, 14:13
 
В миреБразилияСШАВенесуэлаНиколас МадуроУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала