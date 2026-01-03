Рейтинг@Mail.ru
Лула да Силва назвал атаку США опасным прецедентом для всего мира
16:17 03.01.2026 (обновлено: 16:22 03.01.2026)
Лула да Силва назвал атаку США опасным прецедентом для всего мира
в мире
бразилия
луис инасиу лула да силва
сша
венесуэла
бразилия
сша
венесуэла
в мире, бразилия, луис инасиу лула да силва, сша, венесуэла
В мире, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, США, Венесуэла
Лула да Силва назвал атаку США опасным прецедентом для всего мира

Лула да Силва: атака США является посягательством на суверенитет Венесуэлы

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 янв - РИА Новости. Атака США представляет собой серьезное посягательство на суверенитет Венесуэлы, это крайне опасный прецедент для всего международного сообщества, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
"Эти действия представляют собой серьезное посягательство на суверенитет Венесуэлы и еще один крайне опасный прецедент для всего международного сообщества", - заявил президент в соцсети X.
"Нападение на страны является вопиющим нарушением международного права, это первый шаг к миру насилия, хаоса и нестабильности", - написал он.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ЕС заявил о поддержке "мирного перехода власти" после похищения Мадуро
В мире Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва США Венесуэла
 
 
