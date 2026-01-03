Рейтинг@Mail.ru
Лула да Силва вспомнил другие моменты вмешательства США в Латинской Америке - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 03.01.2026 (обновлено: 16:28 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/braziliya-2066213368.html
Лула да Силва вспомнил другие моменты вмешательства США в Латинской Америке
Лула да Силва вспомнил другие моменты вмешательства США в Латинской Америке - РИА Новости, 03.01.2026
Лула да Силва вспомнил другие моменты вмешательства США в Латинской Америке
Атака, проведенная США против Венесуэлы, напоминает худшие эпизоды вмешательства в политическую жизнь Латинской Америки, считает президент Бразилии Луис Инасиу... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T16:14:00+03:00
2026-01-03T16:28:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
венесуэла
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_0:22:3019:1720_1920x0_80_0_0_322642e81e704121d017f046a752f6d0.jpg
https://ria.ru/20260103/medvedev-2066210958.html
сша
латинская америка
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016078263_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_894568978941258184bc878b2e72f415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, латинская америка, венесуэла, луис инасиу лула да силва
В мире, США, Латинская Америка, Венесуэла, Луис Инасиу Лула да Силва
Лула да Силва вспомнил другие моменты вмешательства США в Латинской Америке

Лула да Силва: атака США напоминает о вмешательстве в дела Латинской Америки

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛуис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Атака, проведенная США против Венесуэлы, напоминает худшие эпизоды вмешательства в политическую жизнь Латинской Америки, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
"Эти действия напоминают худшие моменты вмешательства в политику Латинской Америки и Карибского бассейна, а также угрожают сохранению региона как зоны мира", - говорится в его заявлении о случившемся.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Медведев пошутил про Нобелевку на фоне ударов США по Венесуэле
Вчера, 15:56
 
В миреСШАЛатинская АмерикаВенесуэлаЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала