Бразилия готова содействовать диалогу по ситуации вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
16:26 03.01.2026
Бразилия готова содействовать диалогу по ситуации вокруг Венесуэлы
Бразилия готова содействовать диалогу по ситуации вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 03.01.2026
Бразилия готова содействовать диалогу по ситуации вокруг Венесуэлы
Бразилия готова содействовать диалогу по ситуации вокруг Венесуэлы, заявил после атаки США на страну бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
бразилия
венесуэла
сша
луис инасиу лула да силва
удары сша по венесуэле
Бразилия готова содействовать диалогу по ситуации вокруг Венесуэлы

Лула да Силва заявил о готовности Бразилии содействовать диалогу по Венесуэле

Флаг Бразилии. Архивное фото
КАРАКАС, 3 янв - РИА Новости. Бразилия готова содействовать диалогу по ситуации вокруг Венесуэлы, заявил после атаки США на страну бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва.
"Бразилия осуждает эти шаги и сохраняет готовность продвигать путь диалога и сотрудничества", - говорится в его заявлении о случившемся.
Взрывы в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дипломат рассказал, что началось в США после атаки на Венесуэлу
Вчера, 15:41
 
В миреБразилияВенесуэлаСШАЛуис Инасиу Лула да СилваУдары США по Венесуэле
 
 
