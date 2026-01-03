Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 03.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 03.01.2026
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Атака БПЛА отражена в четырех районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
сальск
юрий слюсарь
происшествия, ростовская область, сальск, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Сальск, Юрий Слюсарь
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырех районах Ростовской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь"
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Атака БПЛА отражена в четырех районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор, электроснабжение было оперативно восстановлено.
"Информация о последствиях на земле будет уточняться", - заключил он.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьСальскЮрий Слюсарь
 
 
