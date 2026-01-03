https://ria.ru/20260103/bondarnoe--2066178364.html
ВС России освободили Бондарное в ДНР
ВС России освободили Бондарное в ДНР - РИА Новости, 03.01.2026
ВС России освободили Бондарное в ДНР
Российская армия взяла под контроль Бондарное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:39:00+03:00
2026-01-03T12:39:00+03:00
2026-01-03T13:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы украины
константиновка
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы украины, константиновка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Бондарное в ДНР
ВС РФ освободили Бондарное в ДНР