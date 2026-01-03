Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Бондарное в ДНР - РИА Новости, 03.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 03.01.2026 (обновлено: 13:23 03.01.2026)
ВС России освободили Бондарное в ДНР
ВС России освободили Бондарное в ДНР
Российская армия взяла под контроль Бондарное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2026
ВС России освободили Бондарное в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль Бондарное в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Бондарное в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Бондарное в ДНР
Российские бойцы также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка, отметили в ведомстве.
За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 220 боевиков, 11 ББМ, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также хранилище материальных средств.
