ВС России освободили Бондарное в ДНР

Российские бойцы также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка, отметили в ведомстве.

За сутки потери противника на этом участке фронта составили до 220 боевиков, 11 ББМ, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также хранилище материальных средств.