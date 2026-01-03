https://ria.ru/20260103/bespilotniki-2066284986.html
Над российскими регионами уничтожили 103 украинских беспилотника
Над российскими регионами уничтожили 103 украинских беспилотника - РИА Новости, 04.01.2026
Над российскими регионами уничтожили 103 украинских беспилотника
Силы ПВО с 16.00 до 23.30 мск уничтожили 103 украинских беспилотника над десятью регионами России и Азовским морем, сообщило в субботу Минобороны. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-03T23:40:00+03:00
2026-01-03T23:40:00+03:00
2026-01-04T00:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
беспилотники
украина
пво
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
брянская область
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, беспилотники, украина, пво, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Беспилотники, Украина, ПВО, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область, Калужская область
Над российскими регионами уничтожили 103 украинских беспилотника
МО: за 7,5 часа силы ПВО уничтожили над регионами РФ 103 украинских беспилотника