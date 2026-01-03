Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами уничтожили 103 украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 03.01.2026 (обновлено: 00:18 04.01.2026)
Над российскими регионами уничтожили 103 украинских беспилотника
Над российскими регионами уничтожили 103 украинских беспилотника
Силы ПВО с 16.00 до 23.30 мск уничтожили 103 украинских беспилотника над десятью регионами России и Азовским морем, сообщило в субботу Минобороны. РИА Новости, 04.01.2026
МО: за 7,5 часа силы ПВО уничтожили над регионами РФ 103 украинских беспилотника

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Силы ПВО с 16.00 до 23.30 мск уничтожили 103 украинских беспилотника над десятью регионами России и Азовским морем, сообщило в субботу Минобороны.
"Третьего января в период с 16.00 до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.

Бойцы сбили 44 БПЛА в Брянской области, по 18 — в Калужской области и Московском регионе, пять — Тульской области, по четыре —в Орловской области, Крыму над акваторией Азовского моря.
Еще три дрона уничтожили в Ростовской области и по одному — в Курской, Тверской областях и Краснодарском крае.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
