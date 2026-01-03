Рейтинг@Mail.ru
Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву
23:23 03.01.2026
Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр сообщил о том, что на подлете к столице сбиты БПЛА.
«
"Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Во Внуково ограничили прием и выпуск самолетов
МоскваСергей СобянинБеспилотникиПВОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
