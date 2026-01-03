ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Москву

К этому часу военные ликвидировали уже 18 вражеских целей. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.