ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Москву
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Москву - РИА Новости, 03.01.2026
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Москву
Средства ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:14:00+03:00
2026-01-03T23:14:00+03:00
2026-01-03T23:37:00+03:00
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Москву
Силы ПВО сбили 18 летевших на Москву дронов ВСУ