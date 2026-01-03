Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Москву
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 03.01.2026 (обновлено: 23:37 03.01.2026)
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Москву
ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Москву
Средства ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Средства ПВО отражают атаку украинских БПЛА на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Продолжается отражение атак беспилотников", — написал он на платформе MAX.

К этому часу военные ликвидировали уже 18 вражеских целей. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
