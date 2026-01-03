https://ria.ru/20260103/bespilotniki-2066276030.html
Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву
Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 03.01.2026
Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в субботу об уничтожении еще пяти беспилотников, летевших на Москву. РИА Новости, 03.01.2026
