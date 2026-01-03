https://ria.ru/20260103/bespilotniki-2066254442.html
Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО Минобороны сбили ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:14:00+03:00
2026-01-03T20:14:00+03:00
2026-01-03T20:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
беспилотники
украина
вооруженные силы украины
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
москва, сергей собянин, беспилотники, украина, вооруженные силы украины, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
