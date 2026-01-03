https://ria.ru/20260103/bespilotniki-2066253910.html
Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву
Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 03.01.2026
Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву
Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:11:00+03:00
2026-01-03T20:11:00+03:00
2026-01-03T20:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
беспилотники
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336410_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_48aeaaa34b55d2612ead4c0c6bb742dc.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057336410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5ca8a72d82c86a01e2ae241a5a3fd9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин, беспилотники, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин, Беспилотники, Украина, Вооруженные силы Украины
Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву
Собянин заявил, что ПВО отразила атаку еще 2 летевших на Москву украинских БПЛА