Над Курской областью сбили три украинских беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 03.01.2026 (обновлено: 17:07 03.01.2026)
Над Курской областью сбили три украинских беспилотника
Над Курской областью сбили три украинских беспилотника
ПВО России за два часа перехватила и уничтожила три украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 03.01.2026
Над Курской областью сбили три украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО за два часа сбили три украинских дрона над Курской областью

Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. ПВО России за два часа перехватила и уничтожила три украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.
«
"Третьего января в период с 14.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
ПВО ночью уничтожила 64 украинских беспилотника
© 2026 МИА «Россия сегодня»
