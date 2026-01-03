https://ria.ru/20260103/bespilotniki-2066219697.html
Над Курской областью сбили три украинских беспилотника
ПВО России за два часа перехватила и уничтожила три украинских беспилотника над территорией Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 03.01.2026
безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Над Курской областью сбили три украинских беспилотника
Минобороны: силы ПВО за два часа сбили три украинских дрона над Курской областью