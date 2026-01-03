https://ria.ru/20260103/bespilotniki-2066178055.html
ПВО за сутки сбила 124 беспилотника
Средства ПВО за сутки били пятнадцать авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 украинских беспилотных... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:38:00+03:00
2026-01-03T12:38:00+03:00
2026-01-03T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
россия
2026
ПВО за сутки сбила 15 управляемых авиабомб и 124 беспилотника