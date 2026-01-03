Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 124 беспилотника
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 03.01.2026 (обновлено: 12:44 03.01.2026)
ПВО за сутки сбила 124 беспилотника
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Средства ПВО за сутки били пятнадцать авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пятнадцать управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
