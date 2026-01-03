Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 03.01.2026 (обновлено: 09:02 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/bespilotniki-2066136187.html
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.01.2026
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 22 дрона ВСУ над тремя российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T07:22:00+03:00
2026-01-03T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
республика крым
вооруженные силы украины
краснодарский край
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066134229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
республика крым
краснодарский край
ростовская область
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, азовское море, республика крым, вооруженные силы украины, краснодарский край, ростовская область, республика адыгея
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Азовское море, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Адыгея
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника

ПВО за ночь сбила 22 украинских БПЛА над регионами РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 22 дрона ВСУ над тремя российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Черниговской области уничтожили казармы операторов БПЛА ВСУ
06:31
Так, российские бойцы сбили 12 БПЛА в Крыму, шесть — в Краснодарском крае, два — в Ростовской области, по одному — в Адыгее и над акваторией Азовского моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАзовское мореРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныКраснодарский крайРостовская областьРеспублика Адыгея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала