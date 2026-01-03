https://ria.ru/20260103/bespilotniki-2066136187.html
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.01.2026
ПВО ночью сбила 22 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 22 дрона ВСУ над тремя российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T07:22:00+03:00
2026-01-03T07:22:00+03:00
2026-01-03T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
азовское море
республика крым
вооруженные силы украины
краснодарский край
ростовская область
россия
азовское море
республика крым
краснодарский край
ростовская область
республика адыгея
Новости
ru-RU
