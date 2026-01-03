https://ria.ru/20260103/bespilotnik-2066285875.html
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
Собянин заявил, что система ПВО Минобороны сбила БПЛА на подлете к Москве