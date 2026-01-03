Рейтинг@Mail.ru
Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожен
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 03.01.2026 (обновлено: 20:25 03.01.2026)
Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожен
Сбит БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сбит БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале на платформе Max.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
