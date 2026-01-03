https://ria.ru/20260103/bespilotnik-2066257043.html
Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожен
Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожен - РИА Новости, 03.01.2026
Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожен
Сбит БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T20:23:00+03:00
2026-01-03T20:23:00+03:00
2026-01-03T20:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожен
Собянин заявил, что сбит еще один летевший на Москву беспилотник