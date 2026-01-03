https://ria.ru/20260103/bespilotnik-2066247016.html
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Системой ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T19:43:00+03:00
2026-01-03T19:43:00+03:00
2026-01-03T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
украина
вооруженные силы украины
москва
украина
москва, сергей собянин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Украина, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Собянин заявил, что системой ПВО Минобороны сбит один летевший на Москву дрон