Экс-помощница Байдена рассказала об угрозах от украинцев

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Обозреватель RT, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости призналась, что получает от украинцев угрозы в интернете.

При этом, как уточнила журналистка, она живет в России и здесь чувствует себя в безопасности.