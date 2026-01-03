Экс-помощница Байдена рассказала об угрозах от украинцев

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Обозреватель RT, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид в интервью РИА Новости призналась, что получает от украинцев угрозы в интернете.
"Да, это так (на вопрос об угрозах - ред.). Полагаю, я попала в какие-то украинские списки, вроде "Миротворца" (в самом "Миротворце" Рид нет - ред.). Многие на Западе, кто поддерживают в Россию, попадают в них. Украинцы довольно отчаянны в том, чтобы напугать людей, они "троллят" (в интернете - ред.)", - сказала Рид.
При этом, как уточнила журналистка, она живет в России и здесь чувствует себя в безопасности.
"Кроме того, меня пыталась преследовать вся государственная машина Джо Байдена, и ничего. Так что пусть попробуют, я сейчас здесь все могу вынести. Я не капитулирую перед террористами", - иронично отметила Рид.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.
