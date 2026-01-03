Рейтинг@Mail.ru
Калужская область увеличит выпуск автомобилей в 2026 году, заявил Шапша - РИА Новости, 03.01.2026
07:03 03.01.2026
Калужская область увеличит выпуск автомобилей в 2026 году, заявил Шапша
Калужская область увеличит выпуск автомобилей в 2026 году, заявил Шапша
Калужская область увеличит выпуск автомобилей в 2026 году, заявил Шапша

Губернатор Шапша: Калужская область увеличит выпуск автомобилей в 2026 году

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Калужская область в 2026 году планирует существенно увеличить производство автомобилей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владислав Шапша.
"Мы рассчитываем существенно увеличить производство. Я просто не хочу анонсировать (цифры - ред.), но это будет существенный рост", - сказал Шапша.
В Калужской области работали автозаводы Volkswagen, Volvo, "ПСМА Рус", а также производители автокомпонентов. В феврале 2025 года Шапша докладывал президенту России Владимиру Путину, что возрожденный после введенных против России санкций калужский автокластер возвращается к своим прежним показателям. По его словам, начиная с середины 2024 года все предприятия начали работать. По итогам прошлого года, как сообщал Шапша, автопром Калужской области выпустил 13 тысяч автомобилей только на стадии отладки.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В России есть инструменты для ответа на вызовы рынка труда, заявил Шапша
25 декабря 2025, 15:03
 
Калужская областьРоссияВладислав ШапшаВладимир Путин
 
 
