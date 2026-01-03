https://ria.ru/20260103/avtomobili-2066135247.html
Калужская область увеличит выпуск автомобилей в 2026 году, заявил Шапша
Калужская область в 2026 году планирует существенно увеличить производство автомобилей, сообщил РИА Новости губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 03.01.2026
Калужская область увеличит выпуск автомобилей в 2026 году, заявил Шапша
