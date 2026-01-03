ТУЛА, 3 янв — РИА Новости. В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус, никто не погиб, сообщили в региональном управлении МВД.
"Около 15:30 в районе деревни Колодези Богородицкого района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", — говорится в заявлении.
© Прокуратура Тульской области/TelegramНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, транспортное средство перевозило туристов из Вологды в Себино. В салоне находился 31 пассажир, детей среди них нет.
© Прокуратура Тульской области/TelegramНа месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
"В настоящее время в медицинские учреждения доставляются десять человек", — уточнил он.
По данным местной прокуратуры, авария произошла на автотрассе Богородицк — Епифань. Ведомство контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
