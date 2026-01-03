Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус
16:43 03.01.2026 (обновлено: 17:40 03.01.2026)
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус - РИА Новости, 03.01.2026
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус, никто не погиб, сообщили в региональном управлении МВД. РИА Новости, 03.01.2026
происшествия, тульская область, дмитрий миляев, вологда
Происшествия, Тульская область, Дмитрий Миляев, Вологда
В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус

В Тульской области опрокинулся автобус с 31 пассажиром

На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : Полиция Тульской области/Telegram
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
ТУЛА, 3 янв — РИА Новости. В Тульской области опрокинулся пассажирский автобус, никто не погиб, сообщили в региональном управлении МВД.
"Около 15:30 в районе деревни Колодези Богородицкого района произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", — говорится в заявлении.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Прокуратура Тульской области/Telegram
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
Как уточнил губернатор Дмитрий Миляев, транспортное средство перевозило туристов из Вологды в Себино. В салоне находился 31 пассажир, детей среди них нет.
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Прокуратура Тульской области/Telegram
На месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Тульской области
"В настоящее время в медицинские учреждения доставляются десять человек", — уточнил он.
По данным местной прокуратуры, авария произошла на автотрассе Богородицк — Епифань. Ведомство контролирует выяснение обстоятельств произошедшего.
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Происшествия
 
 
