Часть Запорожской области осталась без света
21:44 03.01.2026 (обновлено: 22:02 03.01.2026)
Часть Запорожской области осталась без света
Часть Запорожской области осталась без света
Более 30 тысяч жителей Запорожской области остались без света, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 03.01.2026
2026
Часть Запорожской области осталась без света

В Запорожской области 33 тысячи человек остались без электричества из-за аварии

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Запорожской области остались без света, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"Город Бердянск, Бердянский муниципальный округ и часть Мелитопольского городского округа остались без электроснабжения в результате аварии. Электричество отсутствует у 33 тысяч абонентов области", — написал он в Telegram-канале.
По прогнозам энергетиков, восстановительные работы займут около двух часов. Причину аварии губернатор не уточнил.
Накануне он сообщал, что из-за обстрелов ВСУ света нет у 17 тысяч жителей Михайловского и Васильевского муниципальных округов.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
В Николаевской области некоторые населенные пункты остались без света
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
