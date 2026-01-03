https://ria.ru/20260103/avariya-2066269235.html
Часть Запорожской области осталась без света
Более 30 тысяч жителей Запорожской области остались без света, сообщил глава региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 03.01.2026
происшествия
запорожская область
россия
евгений балицкий
бердянск
запорожская область
россия
бердянск
Часть Запорожской области осталась без света
В Запорожской области 33 тысячи человек остались без электричества из-за аварии