https://ria.ru/20260103/ator-2066169680.html
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России - РИА Новости, 03.01.2026
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России
Организованных туристов из России в Каракасе сейчас нет, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:59:00+03:00
2026-01-03T11:59:00+03:00
2026-01-03T12:51:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
россия
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/75/1551287521_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_1c59e2c3b755ed75420149292964f030.jpg
https://ria.ru/20260103/mid-2066159587.html
венесуэла
каракас
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/75/1551287521_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_bfaad72955eb686bd3194ec75205d6eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас, россия, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро, ассоциация туроператоров россии (атор), удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Удары США по Венесуэле
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России
АТОР: туристов из России в Каракасе нет