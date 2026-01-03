Рейтинг@Mail.ru
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 03.01.2026 (обновлено: 12:51 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/ator-2066169680.html
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России - РИА Новости, 03.01.2026
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России
Организованных туристов из России в Каракасе сейчас нет, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T11:59:00+03:00
2026-01-03T12:51:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
россия
симон боливар
дональд трамп
николас мадуро
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/75/1551287521_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_1c59e2c3b755ed75420149292964f030.jpg
https://ria.ru/20260103/mid-2066159587.html
венесуэла
каракас
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155128/75/1551287521_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_bfaad72955eb686bd3194ec75205d6eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, россия, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро, ассоциация туроператоров россии (атор), удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Каракас, Россия, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Удары США по Венесуэле
АТОР: в Каракасе сейчас нет организованных туристов из России

АТОР: туристов из России в Каракасе нет

© AP Photo / Fernando LlanoВоеннослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Организованных туристов из России в Каракасе сейчас нет, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Местные жители сообщили, что слышали взрывы в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по ряду объектов в Венесуэле, в том числе военных. Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение.
"Организованных туристов из России сейчас в Каракасе нет", - сказал представитель АТОР.
В ассоциации добавили, что уточняют информацию о туристах в других регионах Венесуэлы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Захарова анонсировала заявление МИД в связи с атакой США на Венесуэлу
11:09
 
В миреВенесуэлаКаракасРоссияСимон БоливарДональд ТрампНиколас МадуроАссоциация туроператоров России (АТОР)Удары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Каракас после сообщений о взрывах вблизи военных объектовВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала