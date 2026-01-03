Атаки США затронули мирных граждан, заявили в Минобороны Венесуэлы

"Боливарианские национальные вооружённые силы информируют всё мировое сообщество о том, что в ранние часы сегодняшнего дня, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства Соединённых Штатов Северной Америки… В настоящее время ведётся сбор информации о раненых и погибших", - заявил министр в видеообращении.