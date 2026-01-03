https://ria.ru/20260103/ataka-2066242345.html
В Ростовской области отразили воздушную атаку
В Ростовской области отразили воздушную атаку
Воздушная атака отражена в Ростовской области, БПЛА уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь РИА Новости, 03.01.2026
В Ростовской области отразили воздушную атаку
ПВО уничтожила дроны ВСУ в Ростовской области