В Ростовской области отразили воздушную атаку - РИА Новости, 03.01.2026
19:12 03.01.2026
В Ростовской области отразили воздушную атаку
В Ростовской области отразили воздушную атаку
происшествия
неклиновский район
ростовская область
таганрог
юрий слюсарь
неклиновский район
ростовская область
таганрог
происшествия, неклиновский район, ростовская область, таганрог, юрий слюсарь
Происшествия, Неклиновский район, Ростовская область, Таганрог, Юрий Слюсарь
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Воздушная атака отражена в Ростовской области, БПЛА уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь
"Воздушная атака отражена в Ростовской области. БПЛА уничтожены в Таганроге и Неклиновском районе. По предварительным данным, люди не пострадали", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района взрывной волной выбито окно в тамбуре частого дома.
Также, по словам губернатора, информация о последствиях на земле уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияНеклиновский районРостовская областьТаганрогЮрий Слюсарь
 
 
