"Мы все ждем". На Западе дерзко высказались об атаке США на Венесуэлу - РИА Новости, 03.01.2026
15:26 03.01.2026 (обновлено: 16:02 03.01.2026)
"Мы все ждем". На Западе дерзко высказались об атаке США на Венесуэлу
в мире
сша
венесуэла
германия
николас мадуро
туомас малинен
эммануэль макрон
еврокомиссия
в мире, сша, венесуэла, германия, николас мадуро, туомас малинен, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз, европейский совет, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Германия, Николас Мадуро, Туомас Малинен, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Евросоюз, Европейский совет, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Европейские лидеры не предпримут никаких действий по отношению к США после атаки на Венесуэлу из-за лицемерия, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Сейчас мы все ждем непоколебимых действий от Еврокомиссии. Как минимум должны быть введены санкции в отношении импорта нефти и газа из США. Лично я также жду осуждающих заявлений от французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, главы евродипломатии Каи Каллас и премьера Польши Дональда Туска", — написал он.
Профессор также предположил, что от европейских лидеров не последует конкретных действий, поскольку "мы живем в мире двойных стандартов и ЕС — это самая коррумпированная и наднациональная структура из всех существующих".
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил после похищения президента Венесуэлы Мадуро США, что Евросоюз "поддерживает мирный переход власти в Венесуэле".
В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.
В миреСШАВенесуэлаГерманияНиколас МадуроТуомас МалиненЭммануэль МакронЕврокомиссияЕвросоюзЕвропейский советУдары США по Венесуэле
 
 
