"Мы все ждем". На Западе дерзко высказались об атаке США на Венесуэлу

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Европейские лидеры не предпримут никаких действий по отношению к США после атаки на Венесуэлу из-за лицемерия, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Сейчас мы все ждем непоколебимых действий от Еврокомиссии. Как минимум должны быть введены санкции в отношении импорта нефти и газа из США. Лично я также жду осуждающих заявлений от французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, главы евродипломатии Каи Каллас и премьера Польши Дональда Туска", — написал он.
Профессор также предположил, что от европейских лидеров не последует конкретных действий, поскольку "мы живем в мире двойных стандартов и ЕС — это самая коррумпированная и наднациональная структура из всех существующих".
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил после похищения президента Венесуэлы Мадуро США, что Евросоюз "поддерживает мирный переход власти в Венесуэле".
В Каракасе в субботу прогремели взрывы. Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы, а президент республики Николас Мадуро со своей женой был захвачен и вывезен из страны.