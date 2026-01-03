https://ria.ru/20260103/arizona-2066146521.html
Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Аризоне вертолета, погибли
Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Аризоне вертолета, погибли
Все четыре человека, находившиеся на борту вертолета, который упал в американском штате Аризона, погибли, сообщил офис шерифа округа Пинал. РИА Новости, 03.01.2026
При крушении вертолета в Аризоне погибли четыре человека
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все четыре человека, находившиеся на борту вертолета, который упал в американском штате Аризона, погибли, сообщил офис шерифа округа Пинал.
, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что на борту находились четыре человека.
"Спасательная группа… подтвердила гибель четырех человек в результате крушения", - говорится в заявлении.
По предварительным данным, вертолет задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего упал в каньон.
Отмечается, что погибшие - 59-летний мужчина, управлявший вертолетом, а также три женщины, члены его семьи, в возрасте от 21 до 22 лет.