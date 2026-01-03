Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Аризоне вертолета, погибли

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Все четыре человека, находившиеся на борту вертолета, который упал в американском штате Аризона, погибли, сообщил офис шерифа округа Пинал.

Ранее офис шерифа округа Пинал сообщал, что частный вертолет упал в горах Аризоны , Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило, что на борту находились четыре человека.

"Спасательная группа… подтвердила гибель четырех человек в результате крушения", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, вертолет задел натянутую в горах любительскую стропу, после чего упал в каньон.