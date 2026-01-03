Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил последствия атаки США на Венесуэлу для мировой экономики - РИА Новости, 03.01.2026
15:31 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/analitik-2066206711.html
Аналитик оценил последствия атаки США на Венесуэлу для мировой экономики
Аналитик оценил последствия атаки США на Венесуэлу для мировой экономики - РИА Новости, 03.01.2026
Аналитик оценил последствия атаки США на Венесуэлу для мировой экономики
Атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий для мировой экономики и усилению напряженности в Черном море, высказал свое мнение в... РИА Новости, 03.01.2026
венесуэла, сша, черное море, симон боливар, дональд трамп, николас мадуро, удары сша по венесуэле, экономика
Венесуэла, США, Черное море, Симон Боливар, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Удары США по Венесуэле, Экономика
Аналитик оценил последствия атаки США на Венесуэлу для мировой экономики

Кызыл: атака США на Венесуэлу может сильно ударить по мировой экономике

© Кадр видео из соцсетейВзрыв в Каракасе
Взрыв в Каракасе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Взрыв в Каракасе
АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий для мировой экономики и усилению напряженности в Черном море, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости финансовый аналитик и экономический обозреватель Берат Кызыл.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.
По словам собеседника агентства, эскалация вокруг Венесуэлы отразится на странах Латинской Америки и может запустить "целую череду разрушительных последствий" для глобальных рынков. "Глобальная экономика зазвучит тревожным сигналом", - сказал эксперт.
Собеседник РИА Новости также отметил, что на фоне развития ситуации возможно усиление напряженности в Эгейском, Средиземном и Черном морях.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США предъявили Мадуро "обвинения" в суде Нью-Йорка
Вчера, 15:27
 
ВенесуэлаСШАЧерное мореСимон БоливарДональд ТрампНиколас МадуроУдары США по ВенесуэлеЭкономика
 
 
