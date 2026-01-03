Аналитик оценил последствия атаки США на Венесуэлу для мировой экономики

АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий для мировой экономики и усилению напряженности в Черном море, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости финансовый аналитик и экономический обозреватель Берат Кызыл.
В столице Венесуэлы Каракасе в субботу ночью были слышны взрывы. По словам местных жителей, взрывы звучали в разных районах города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары против Венесуэлы и что президент Николас Мадуро со своей женой были захвачен и вывезен из страны.
По словам собеседника агентства, эскалация вокруг Венесуэлы отразится на странах Латинской Америки и может запустить "целую череду разрушительных последствий" для глобальных рынков. "Глобальная экономика зазвучит тревожным сигналом", - сказал эксперт.
Собеседник РИА Новости также отметил, что на фоне развития ситуации возможно усиление напряженности в Эгейском, Средиземном и Черном морях.