Аналитик оценил последствия атаки США на Венесуэлу для мировой экономики

АНКАРА, 3 янв - РИА Новости. Атака США на Венесуэлу может привести к цепочке негативных последствий для мировой экономики и усилению напряженности в Черном море, высказал свое мнение в беседе с РИА Новости финансовый аналитик и экономический обозреватель Берат Кызыл.