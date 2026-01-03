https://ria.ru/20260103/amerika-2066188536.html
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД - РИА Новости, 03.01.2026
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД
Латинская Америка должна оставаться зоной мира, а Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без вмешательства извне, говорится в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T13:27:00+03:00
2026-01-03T13:27:00+03:00
2026-01-03T13:27:00+03:00
в мире
венесуэла
латинская америка
россия
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066185287.html
венесуэла
латинская америка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, латинская америка, россия, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, Латинская Америка, Россия, Удары США по Венесуэле
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД
МИД: Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу