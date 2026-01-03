Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД - РИА Новости, 03.01.2026
13:27 03.01.2026
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД
Венесуэла должна сама определять свою судьбу, заявил МИД

МИД: Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, а Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без вмешательства извне, говорится в заявлении МИД России.
"Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", - говорится в заявлении МИД.
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вице-президент Венесуэлы рассказала о погибших при ударах США
13:13
 
Заголовок открываемого материала