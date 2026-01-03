https://ria.ru/20260103/administratsija-2066150859.html
Администрация Трампа осведомлена о взрывах в Каракасе, сообщают СМИ
Администрация Трампа осведомлена о взрывах в Каракасе, сообщают СМИ
Администрация Трампа осведомлена о взрывах в Каракасе, сообщают СМИ
Чиновники администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах в Каракасе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
каракас
венесуэла
сша
дональд трамп
симон боливар
удары сша по венесуэле
каракас
венесуэла
сша
В мире, Каракас, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Симон Боливар, Удары США по Венесуэле
Администрация Трампа осведомлена о взрывах в Каракасе, сообщают СМИ
CBS: в администрации Трампа знают о сообщениях о взрывах в Каракасе