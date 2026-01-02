Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, это не является нарушением, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов.

"Праздничные дни являются временем отдыха для работников согласно статье 107 Трудового кодекса РФ , следовательно, работодатель не вправе требовать от них исполнения трудовых обязанностей, в том числе дистанционно. Проигнорированный во время отдыха звонок начальника не будет являться нарушением", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в этом правиле есть исключения для работников с ненормированным графиком.