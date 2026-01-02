https://ria.ru/20260102/zvonki-2066013586.html
Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, это не является нарушением, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов. РИА Новости, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, это не является нарушением, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов.
"Праздничные дни являются временем отдыха для работников согласно статье 107 Трудового кодекса РФ
, следовательно, работодатель не вправе требовать от них исполнения трудовых обязанностей, в том числе дистанционно. Проигнорированный во время отдыха звонок начальника не будет являться нарушением", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в этом правиле есть исключения для работников с ненормированным графиком.
"В первую очередь это касается находящихся на дежурстве сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб", - добавил Зернов.