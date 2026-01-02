Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники
03:24 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/zvonki-2066013586.html
Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники - РИА Новости, 02.01.2026
Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, это не является нарушением, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T03:24:00+03:00
2026-01-02T03:24:00+03:00
Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники

Юрист Зернов: звонки от начальника можно оставить без ответа в праздничные дни

Мужчина звонит по телефону
Мужчина звонит по телефону - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Fotolia / George Dolgikh
Мужчина звонит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, это не является нарушением, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов.
"Праздничные дни являются временем отдыха для работников согласно статье 107 Трудового кодекса РФ, следовательно, работодатель не вправе требовать от них исполнения трудовых обязанностей, в том числе дистанционно. Проигнорированный во время отдыха звонок начальника не будет являться нарушением", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в этом правиле есть исключения для работников с ненормированным графиком.
"В первую очередь это касается находящихся на дежурстве сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб", - добавил Зернов.
