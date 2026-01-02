Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах

В ночь на 1 января украинские беспилотники ударили по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в больницы доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.