Рейтинг@Mail.ru
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 02.01.2026 (обновлено: 19:37 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/zhertvy-2066089146.html
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах
Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:44:00+03:00
2026-01-02T19:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
удар всу по хорлам в херсонской области
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027041_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_a0c41e6726935d641f13a372712a32b0.jpg
https://ria.ru/20260102/khorly-2066036480.html
https://ria.ru/20260102/postradavshie-2066063067.html
https://ria.ru/20260102/finlyandiya-2066048161.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027041_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c01cb69826192212edc15e57b2ec5b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удар всу по хорлам в херсонской области, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах

Опубликован актуальный список погибших в Хорлах, установлены личности 12 жертв

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах.
«

"Установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов", — говорится в сообщении.

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сальдо рассказал про хакеров, атаковавших сайт со списком жертв в Хорлах
Вчера, 10:59
Среди них:
  • Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г. р.;
  • Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г. р.;
  • Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г. р.;
  • Островская Анна Алексеевна, 1999 г. р.;
  • Боган Сергей Владимирович, 1970 г. р.;
  • Волошко Михаил Викторович, 1983 г. р.;
  • Клим Дарья Сергеевна, 2008 г. р.;
  • Сабитова Анастасия Дмитриевна, 2001 г. р.;
  • Буганова Оксана Леонидовна, 1969 г. р.;
  • Романив Сергей Игоревич, 1982 г. р.;
  • Дягилева Ирина Андреевна, 1991 г. р.;
  • Голдобина Светлана Викторовна, 1981 г. р.
Актуальную информацию о погибших можно отслеживать на сайте администрации региона.
Медицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Минздраве Крыма оценили состояние двоих пострадавших в Хорлах как тяжелое
Вчера, 14:34

Атаки ВСУ на Херсонскую область

В ночь на 1 января украинские беспилотники ударили по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в больницы доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, перед атакой местность разведали при помощи БПЛА производства стран НАТО. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Накануне днем ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Стихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
Вчера, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир СальдоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала