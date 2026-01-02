Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальный список погибших при атаке ВСУ в Хорлах.
«
"Установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов", — говорится в сообщении.
Среди них:
- Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 г. р.;
- Пищик Людмила Станиславовна, 1959 г. р.;
- Темежникова Ольга Олеговна, 1995 г. р.;
- Островская Анна Алексеевна, 1999 г. р.;
- Боган Сергей Владимирович, 1970 г. р.;
- Волошко Михаил Викторович, 1983 г. р.;
- Клим Дарья Сергеевна, 2008 г. р.;
- Сабитова Анастасия Дмитриевна, 2001 г. р.;
- Буганова Оксана Леонидовна, 1969 г. р.;
- Романив Сергей Игоревич, 1982 г. р.;
- Дягилева Ирина Андреевна, 1991 г. р.;
- Голдобина Светлана Викторовна, 1981 г. р.
Актуальную информацию о погибших можно отслеживать на сайте администрации региона.
Атаки ВСУ на Херсонскую область
В ночь на 1 января украинские беспилотники ударили по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По последним данным, в больницы доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, перед атакой местность разведали при помощи БПЛА производства стран НАТО. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Накануне днем ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.