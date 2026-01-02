Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 02.01.2026 (обновлено: 15:11 02.01.2026)
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28 - РИА Новости, 02.01.2026
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28
Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области достигло 28, сообщил Минздрав Крыма. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
республика крым
херсонская область
джанкой
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
херсонская область
джанкой
россия
происшествия, республика крым, херсонская область , джанкой, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Республика Крым, Херсонская область , Джанкой, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Россия, НАТО
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28

При теракте ВСУ в Хорлах погибли 28 человек, включая двух несовершеннолетних

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области достигло 28, сообщил Минздрав Крыма.
"К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница", не удалось", — говорится в посте ведомства в Telegram-канале.
РИА Новости / Сергей Мирный

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
1 из 4
РИА Новости / Сергей Мирный

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
2 из 4
РИА Новости / Сергей Мирный

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
3 из 4
РИА Новости / Сергей Мирный

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
4 из 4

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
1 из 4

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
2 из 4

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
3 из 4

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
4 из 4
Сейчас в больницах республики остаются 14 пострадавших. Двое из них — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднетяжелом, уточнили в Минздраве.

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По данным СК, в медучреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.
В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра"
В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра"
Вчера, 13:00
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Готовьтесь к подаркам: Россия скоро поздравит Киев с последним Новым годом
Готовьтесь к подаркам: Россия скоро поздравит Киев с последним Новым годом
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине Происшествия Республика Крым Херсонская область Джанкой Владимир Сальдо Вооруженные силы Украины Следственный комитет России (СК РФ) Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области Россия НАТО
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
