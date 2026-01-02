https://ria.ru/20260102/zhenschina-2066063849.html
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28 - РИА Новости, 02.01.2026
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28
Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области достигло 28, сообщил Минздрав Крыма. РИА Новости, 02.01.2026
При теракте ВСУ в Хорлах погибли 28 человек, включая двух несовершеннолетних