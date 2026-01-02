Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области

Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области достигло 28, Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области достигло 28, сообщил Минздрав Крыма.

"К сожалению, спасти женщину, ранее госпитализированную в ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница", не удалось", — говорится в посте ведомства в Telegram-канале.

Сейчас в больницах республики остаются 14 пострадавших. Двое из них — взрослый и ребенок — находятся в тяжелом состоянии, остальные — в среднетяжелом, уточнили в Минздраве.

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Среди 28 погибших есть двое несовершеннолетних. По данным СК, в медучреждения доставили 31 человека с травмами различной степени тяжести, включая пятерых детей.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО . Возбуждено уголовное дело о теракте.