09:14 02.01.2026 (обновлено: 17:54 02.01.2026)
В Мурманской области женщину унесло течением во время айс-флоатинга
Спасатели Мурманской области ищут женщину, унесенную течением на реке Туломе во время айс-флоатинга, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 02.01.2026
происшествия
мурманская область
кола
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, мурманская область, кола, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Кола, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МУРМАНСК, 2 янв — РИА Новости. Спасатели Мурманской области ищут женщину, унесенную течением на реке Туломе во время айс-флоатинга, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В четверг вечером на реке Туломе в районе Поморской набережной города Кола произошел несчастный случай во время группового занятия айс-флоатингом.
"При групповом занятии айс-флоатингом (купание в утепленных плавучих гидрокостюмах) женщину унесло течением", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали расчеты Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России и аварийно-спасательной службы региона.
