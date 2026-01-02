https://ria.ru/20260102/zhenschina-2066027908.html
В Мурманской области женщину унесло течением во время айс-флоатинга
В Мурманской области женщину унесло течением во время айс-флоатинга
Спасатели Мурманской области ищут женщину, унесенную течением на реке Туломе во время айс-флоатинга, сообщили в региональном ГУ МЧС. РИА Новости, 02.01.2026
В Мурманской области женщину унесло течением во время айс-флоатинга
В Мурманской области женщину унесло течением при айс-флоатинге на реке Туломе